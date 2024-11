Ranking Uefa e posto in Champions: Lazio portatrice di punti

Anche in questa stagione, come nell'ultima, assisteremo alla sfida tra Paesi europei per accumulare più punti possibili nel Ranking Uefa. L'Italia lo scorso anno fece grandi conquiste, sopratutto con l'Atalanta vincitrice dell'Europa League. La conseguenza fu un posto in più nella massima competizione europea, la Champions League, l'Italia infatti portò ben 5 partecipanti. Un resoconto della situazione attuale lo riporta Il Corriere dello Sport, anche con una grafica tramite Instagram. Una delle squadre più determinanti, finora, per la raccolta del punteggio necessario per permettere di avere 5 squadre in Champions League, è sicuramente la Lazio. I biancocelesti come ben si sa, hanno collezionato ben 4 vittorie su 4 e un primo posto prestigioso in Europa League.

Il post Instagram del Corriere dello Sport

Situazione generale

La partecipazione di cinque squadre italiane dipenderà, come detto, dal ranking stagionale europeo, che viene aggiornato dopo ogni turno di coppe. Attualmente, a metà percorso delle competizioni europee ( Champions ed Europa League, con meno partite giocate in Conference League ), l’Italia si trova al terzo posto dietro Inghilterra e Portogallo. Per riuscire a qualificare cinque club, è necessario raggiungere uno dei primi due posti di questa speciale classifica, rendendo cruciale il sorpasso sui portoghesi.I successi di squadre come Inter, Milan, Atalanta e Lazio hanno contribuito ad accrescere il punteggio stagionale italiano. Il punteggio si calcola non solo sulla base dei risultati delle singole partite ma include anche bonus come 1,5 punti per il passaggio agli ottavi di Champions (1 punto in Europa League). Inoltre, ogni club può accumulare un massimo di 29,5 punti in Champions League e 23 o 20,5 punti in Europa e Conference League rispettivamente, dopo la fase a gironi. Dagli ottavi in poi, ogni vittoria vale 2 punti e ogni pareggio 1 punto.

Classifica attuale in Europa

1. INGHILTERRA 9.429

2. PORTOGALLO 9.200

3. ITALIA 8.750

4. GERMANIA 8.375

5. FRANCIA 8.071

6. SPAGNA 7.857