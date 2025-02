Lazio, Isaksen continua la sua importante crescita

La Lazio deve immediatamente archiviare la sconfitta dei quarti di finale arrivata ieri sera contro l'Inter. Una buona Lazio che non è stata assolutamente inferiore ai nerazzurri, anzi. Purtroppo però troppe volte la squadra di Baroni non raccoglie quanto semina dal punto di vista del gioco.

Analizzando i singoli l'ambiente Lazio può gioire per la costanza che sta trovando un giocatore che fino a poco tempo fa aveva subito diverse critiche, parliamo di Gustav Isaksen. I numeri parlano chiaro e la crescita dell'esterno danese sta impressionando, come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Il cambio di rotta del danese

Qualcosa è scattato in Gustav Isaksen, possiamo dire che la sua crescita è stata quasi improvvisa ed è avvenuta nel mese di gennaio forse complice anche il calciomercato che lo vedeva al centro di diverse voci e con la società Lazio non convintissima più del suo operato in campo. Il giocatore infatti spesso appariva impalpabile e in molte partite veniva sostituito. Il suo desiderio è stato sempre quello di restare nella capitale, di sentirsi a suo agio e di trovarsi bene con l'aquila sul petto. L'esplosione, per metà, sta arrivando, Isaksen sta trovando continuità e sta inanellando prestazioni su prestazioni positive, forse lo sblocco doveva avvenire semplicemente a livello psicologico, fatto sta che ora Baroni può godersi la sua ala a suon di dribbling e belle giocate.

Esterno insostituibile

Poco più di un mese ed Isaksen da giocatore spesso sostituito è diventato pedina fondamentale per importunare le difese altrui. Una volta si usava dire l'ala spina nel fianco e il danese questo rappresenta adesso nel gioco della Lazio. Ieri sera contro l'Inter ha giocato un'altra prestazione positiva andando vicino al gol anche in un paio di occasioni con il suo mancino pericoloso.