Lazio, Baroni ha scelto: torna la coppia Taty-Dia: la formula del doppio nove contro il Genoa

La partita Genoa-Lazio si disputerà domani, nonostante le critiche della società e la volontà della squadra di rendere omaggio alla salma di sua santità. Dopo la cocente e difficile da digerire eliminazione europea di giovedì notte, la Lazio aveva scelto di ripartire proprio da Genova, lasciandosi tutto alle spalle e concentrandosi solo sul campionato. Adesso, la questione è solo stata rinviata, ma domani i biancocelesti sono chiamati ad una grande prestazione, sempre che non arrivino altre novità circa il recupero del match.

La formula del doppia nove per battere il Genoa

La partita di Marassi è stata rinviata di 48 ore, ma Baroni aveva già deciso: Taty e Dia, la formula del doppio nove, per battere l’avversario. L’argentino e il senegalese avrebbero fatto coppia nella partita di ieri, a maggior ragione succederanno nel recupero, se domani si giocherà. Un segnale era stato percepito sabato, quando da Formello erano trapelate rassicurazioni a proposito delle condizioni atletiche di Castellanos (uscito con i crampi dalla battaglia con il Bodo Glimt durata 120 minuti). Una scelta dettata dal campo e dal buon senso, una volta eliminato ogni rischio di infortunio. Il tecnico e la Lazio non possono più fare a meno del centravanti argentino che giova nel sostegno della spinta di Dia, bravissimo di inserirsi negli spazi. D’altronde, reggere da solo il peso dell’attacco non è facile, il senegalese aiuta il Taty ad alleggerire la pressione dei difensori e lui, a sua volta, gioca meglio se davanti ha un punto di riferimento.

Continua nella prossima pagina