Lazio, si riparte dai “fedelissimi” di Baroni: i leader dello spogliatoio tornano titolari

Dopo la brutta eliminazione di giovedì, la Lazio riparte da Genova e dai suoi “fedelissimi”. Sarebbe stato così anche se si fosse giocato ieri a Marassi, a maggior ragione accadrà domani quando la parte della strada recuperata (anche se il club romano ha chiesto che la decisione della Lega di giocare domani venga riconsiderata per consentire al club di rendere omaggio alla salma di Papa Francesco proprio nella giornata di mercoledì).

La Lazio riparte dai suoi leader

Per superare la delusione europea, occorrerà ripartire dai leader. I giorni successivi all’eliminazione con il Bodo non sono stati facili da gestire per Baroni, considerando anche la modalità con cui tale eliminazione si è consumata. Il tecnico aveva una sola strada da inseguire: affidarsi ai riferimenti e ai leader dello spogliatoio. Da qui la decisione di puntare su di loro anche per la sfida che si sarebbe dovuta disputare ieri a Marassi. In particolare, si sta parlando dei giocatori come Guendouzi, Zaccagni, Pedro, Castellanos, Rovella, Dia, sicuramente anche Romagnoli che, però, dopo i 120 minuti europei, sarebbe stato tenuto in panchina a riposo contro il Genoa (per domani, invece, dovrebbe farcela). Se così fosse, sarebbe al completo l’elenco dei “fedelissimi” del tecnico presenti in formazione. D’altronde, questo non è il momento di fare esperimenti o dare spazio ai giocatori giovani, serve temperamento ed esperienza per garantire una prestazione che possa far ripartire la Lazio.

