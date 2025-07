Il tecnico dell'Avellino: "Sarri? Peccato averlo visto così poco. L'amichevole con la Lazio..."

Questa sera, 26 luglio 2025, alle ore 20:30 andrà in scena il match amichevole tra Avellino e Lazio. In attesa di ciò, il tecnico della squadra campana, Raffaele Biancolino, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia.

Biancolino, come riporta tuttomercatoweb, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il mercato della squadra e l'occasione che rappresenta, per quest'ultima, l'amichevole con la Lazio:

Voleva tutti con le scarpe nere, tutti avevano scarpe colorate. All'Avellino avevano tutti con queste scarpe a colori. Il mister voleva che si pitturassero le scarpe di nero. Io gli dissi: 'Mister, non so se sia scaramanzia, ma è una cosa tua' (ride, n.d.r.). Sarri poco all'Avellino? Sì, è stato un peccato, si vedeva la sua forza, le sue idee su tutto, dai calci d'angolo alle punizioni. Peccato averlo visto così poco. Affrontarlo da collega è un'emozione. Affrontarlo da allenatore è una emozione unica.