Il Messaggero | Per Mandas si inserisce la Fiorentina: possibile affare con Barak?

Incertezza nel ruolo di portiere per la Lazio, che deve risolvere il dilemma tra Provedel e Mandas. Dopo l'infortunio subito da Provedel il 12 marzo in una partita contro l'Udinese, il portiere greco Mandas ha preso il suo posto, dimostrando notevoli competenze tra i pali. Ora, con il numero 94 desideroso di riconquistare la propria posizione, specialmente in vista del prossimo campionato europeo dove spera di essere convocato (in competizione con Carnesecchi e Meret), il match a San Siro potrebbe rappresentare l'occasione ideale per ristabilire l'ordine gerarchico.

Mandas-Fiorentina, possible affare con Barak?

Sul fronte mercato, il nome di Mandas continua a essere discusso. Dopo l'interesse mostrato dal Monza, anche la Fiorentina sembra intenzionata, avendo già tentato in passato di acquistarlo dall'Ofi Creta. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, mentre con il Monza potrebbe essere coinvolto Colpani in una trattativa, con la Viola si parla di un possibile scambio con Barak. Tuttavia, la Lazio non sembra incline a lasciar partire Mandas definitivamente, preferendo un prestito se Provedel dovesse rimanere a Formello. Nonostante ciò, tutto ha un prezzo: il suo valore di mercato è stimato tra i 25 e i 30 milioni di euro.