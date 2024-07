Hansa Rostock-Lazio: orario e dove vedere la partita

Il ritiro ad Auronzo è terminato, ma la preparazione per la prossima stagione e le amichevoli non sono di certo finite. Ieri la squadra è partita alla volta della Germania, dove oggi sarà ospitata dall'Hansa Rostock

L'orario di Hansa-Lazio

L'Hansa Rostock è una squadra tedesca arrivata 17esima in seconda divisione. La partita si svolgerà sabato 27 luglio alle ore 15 all'Ostseestadion di Rostock.k

Hansa-Lazio, dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in streaming su DAZN o in pay per view su www.sslazio.it, altrimenti in differita alle 22 su Lazio Style Channel.

Hansa-Lazio, la probabile formazione di Baroni

Oltre agli infortunati Gila, Tavares e Romagnoli, e a Castrovilli che continua con il lavoro differenziato, Baroni dovrà fare a meno anche di Noslin, rimasto a Roma per un attacco influenzale.

Di seguito, dunque, la probabile formazione:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Casale, Hysaj; Rovella, Vecino; Isaksen, Guendouzi, Tchaouna; Castellanos. All. Baroni.