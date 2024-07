Il Messaggero | Parla Lotito: "Taty non è in vendita. James? Vedremo"

Oggi alle 15 la Lazio affronterà l'Hansa Rostock in Germania per la quarta amichevole pre campionato. Sono diversi i calciatori rimasti a Roma: Gila, Tavares e Romagnoli per infortunio, Noslin per gastroenterite. Dunque a guidare l'attacco ci sarà Castellanos, capocannoniere di questo della pre-season insieme a Noslin (4 reti a testa).

Girona su Castellanos?

Vista la partenza di Immobile, la prossima stagione Taty potrebbe diventare la punta titolare, a meno che il Girona non torni a bussare alla Lazio per sostituire Dovbyk. Lotito, però, non ha intenzione di lasciarselo scappare facilmente:

Non è in vendita. Ci puntiamo e lo ribadisco

Queste le parole del presidente riportate dal Messaggero. Lotito ha già respinto due offerte da 12 e 15 milioni, non lo cederà a meno di 20.

“James Rodriguez? Vedremo”

Nel frattempo la Lazio ha intenzione di mettere a segno un altro colpo in entrata, anche se prima potrebbe servire una cessione. Laurienté è in pole position insieme a Fernandez-Pardo. E' rispuntato Ramazani dell'Almeria, che può essere preso a meno di 7 milioni. Cherki, invece, ne costa più di 25 e sul calciatore del Lione c'è anche il Borussia Dortmund. Fari puntati sulla fascia, ma non è da escludere che Lotito possa regalare un colpo ad effetto: