Le mosse di Baroni contro il Plzen, qualche sorpresa in attacco: le ultime da Formello

Alle ore 11:00 è scattata in quel di Formello la rifinitura in vista di Viktoria Plzen-Lazio, gara in programma domani alle 21:00 valevole per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Questo pomeriggio la squadra di Baroni volerà poi in Repubblica Ceca e alle 18:30 il tecnico biancoceleste interverrà nella consueta conferenza stampa direttamente dalla pancia della Doosan Arena.

Le prove tattiche

Noslin - Depositphotos

Baroni ha perso Zaccagni per un indurimento al polpaccio destro e difficilmente partirà con la squadra, oggi non si è allenato, a guardare i compagni allenarsi anche Hysaj e Castellanos, mentre Dele-Bashiru ha svolto un lavoro differenziato, si valuterà a fine seduta la sua disponibilità o meno per partire con la squadra.

A Plzen a difendere la porta ci penserà Mandas con le gerarchie che si sono ristabilite e tocca dunque al portiere di coppa difendere i pali biancocelesti. A protezione del portiere greco la coppia di centrali sarà composta da Gigot-Romagnoli, Baroni concede dunque a Gila un turno di riposo, mentre le scelte sulle fasce sono quasi obbligate con un Marusic non al meglio, che ha comunque preso parte alla rifinitura per intero, sarà compito di Lazzari sostituirlo con Nuno Tavares chiamato agli straordinari. In mediana ci saranno i soliti Guendouzi e Rovella, mentre in attacco Noslin tornerà a muoversi da prima punta supportato da un Isaksen on fire a destra, Dia trequartista e l'evergreen Pedro come sostituto di Zaccagni.

