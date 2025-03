Abdoulay Konko in un'intervista esclusiva sulla Lazio

Mancano circa 24 ore e la Lazio sarà chiamata all'importante impegno europeo contro il Viktoria Plzen, in palio c'è l'accesso ai quarti di finale di Europa League. A parlare dei biancocelesti, è intervenuto in esclusiva per LazioPress un ex che ha fatto la storia: Abdoulay Konko. L'ex calciatore ha vestito per ben 5 stagioni l'aquila sul petto entrando nella storia dei capitolini per essere uno degli 11 eroi in campo il famoso 26 maggio del 2013, quando la Lazio alzò la coppa Italia sotto gli occhi dell'altra squadra di Roma in un derby al cardiopalma deciso da Senad Lulic.

