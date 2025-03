È appena iniziata l'ultima sessione di allenamento della rosa biancoceleste di Marco Baroni a Formello, la squadra si prepara per andare ad affrontare il suo nemico in Repubblica Ceca. Dopo la strabiliante stagione condotta nella prima fase di UEFA Europa League, alla Lazio serve soltanto sconfiggere il Viktoria Plzen per accedere ai quarti di finale e tentare di alzare la Coppa.

Formello - LazioPress

Viktoria Plzen-Lazio: il punto sugli infortunati

Nella rosa biancoceleste sembra esserci una vera emergenza, infatti, il capitano Mattia Zaccagni, a causa di un affaticamento al polpaccio, non ha potuto partecipare alla sessione di allenamento e non sarà disponibile per Viktoria Plzen-Lazio. Assenti anche Hisaj e Taty Castellanos, al momento ancora infortunati. Dele-Bashiru, invece, si sta allenando a Formello, tuttavia, sta svolgendo un riscaldamento differenziato. Oltre all'assenza di Zaccagni e di Taty, il problema maggiore riguarda la difesa biancoceleste, infatti, Adam Marusic partirà con la squadra, tuttavia, dopo a botta ricevuta in Milan-Lazio da Theo Hernandez, per un completo recupero servirebbero almeno altri 3-4 giorni.

Nella pagina seguente gli impegni della squadra biancoceleste