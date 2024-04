Vlahović a L'Equipe: "Con la Lazio sarà dura. Su Tudor..."

Ai microfoni de L'Equipe, Dusan Vlahović ha concesso una lunga intervista. L'attaccante bianconero, che tra poche ore scenderà in campo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, ha analizzato, tra i temi toccati, lo stile di gioco dei biancocelesti guidati da Igor Tudor. Il serbo all'andata ha contribuito alla vittoria dei piemontesi (2-0) segnando una rete nella ripresa.

Qualificazione in Champions e vittoria della Coppa Italia a fine stagione? Sarebbe bello riuscire a raggiungere entrambe le cose, ma non potremmo essere pienamente soddisfatti. Questa è la mentalità di questo club e l'esigenza della sua storia. Avevamo anche la possibilità di lottare per il titolo, a un certo punto non eravamo lontani. Ma essere in lotta a febbraio non significa niente, non conta. I rimpianti sono inevitabili, ma c'è ancora tanto da giocare