Lazio-Cagliari | Dia nel pre: "Siamo una famiglia. L'ambiente è..."

Intervenuto ai microfoni di LSC nel prepartita di Lazio-Cagliari, l'attaccante biancoceleste Boulaye Dia, autore di 5 reti in stagione con la maglia della Lazio, ha presentato la partita contro i rossoblù. Tra pochissimi minuti il senegalese scenderà in campo alle spalle di Castellanos per cercare l'ottava vittoria nelle ultime nove partite. Forfait all'ultimo minuto per Patric, che andrà in tribuna a vedere la partita dei compagni di squadra per un problema fisico. Di seguito le parole di Dia:

Che Lazio servirà per vincere la partita

Una Lazio concentrata, focus, durante tutta la partita, sia a livello tattico che proprio la voglia di vincere in casa, perché sappiamo che il Cagliari viene con l'intenzione di vincere. Serve fame di punti, siamo pronti per questa gara

L'ambiente Lazio

Sì siamo una famiglia, le cose vanno bene e tutti i giocatori possono fare gol, questo è un ambiente troppo bello.

Vediamo che scherzi con tutti, oltre al gruppo dei francesi

Aldilà dei francesi ho conosciuto tutti i compagni di squadra, sono tutti bravi e in spogliatoio parliamo insieme, siamo quasi tutti giovani e per questo le cose vanno bene

L'attaccante ha poi proseguito ai microfoni di Dazn: