SERIE A | Vincono Monza e Torino: Lazio momentaneamente all'undicesimo posto

In attesa del match di stasera che vedrà la Lazio affrontare il Frosinone in trasferta, i biancocelesti si trovano momentaneamente all'undicesimo posto in classifica. Il Monza e il Torino, infatti, hanno vinto rispettivamente contro Cagliari e Udinese. La squadra di Palladino ha portato i tre punti a casa grazie alla rete di Daniel Maldini al 42', mentre il Torino ha espugnato Udine con i gol di Zapata al 10' e Vlasic al 53'.

Con questi risultati il Monza si porta al nono posto con 42 punti, mentre il Torino al decimo con 41. La classifica parla chiaro: la Lazio, ferma a 40 punti, deve vincere.