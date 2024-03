Mercoledì di Champions che chiude la fase di Ottavi di Final, questa sera si sono disputate: Borussia Dortmund - PSV Eindhoven e Atletico Madrid - Inter.

Per quanto riguarda il match andato in scena in Germania, i padroni di casa sotto al “Muro Giallo” hanno sconfitto per 2-0 la compagine olandese rompendo l'equilibrio del match d'andata terminato 1-1. Le reti della squadra allenata da Dario Terzic sono a firma di Jadon Sancho (3') e del solito Marco Reus (95'): due gol, uno in apertura ed uno in chiusura, assicurano il passaggio del turno ai tedeschi e quindi l'aggancio dei Quarti di Finale.

Il match tra Atletico Madrid e Inter termina 2-1 per gli spagnoli dopo i tempi regolamentari, ma grazie al 1-0 dell'andata in favore della squadra allenata da Simone Inzaghi si andrà ai supplementari che si stanno giocando in questi minuti. Sono i nerazzurri ad aprire il match con Dimarco al 33', agganciati però subito da Griezmann al 36'. La rete all'87° di Memphis Depay condanna Inzaghi ai supplementari.

Non bastano i tempi supplementari per decidere chi tra Atletico Madrid e Inter andrà ai Quarti di finale di Champions, si decide tutto ai rigori.

Ai rigori passa l'Atletico Madrid con un solo errore dal dischetto, pesano invece gli errori dagli 11 metri di: Sanchez, Klassen e Lautaro Martinez.

Le squadre dunque qualificate agli ottavi sono: Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Barcellona, Arsenal, PSG, Bayern Monaco, Manchester City, Real Madrid