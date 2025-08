Lazio, Rozzi: "Dovevo essere la quarta punta dei biancocelesti ma sono partito per la Spagna"

Ex attaccante delle aquile tra il 2011-2013 e 2017-2018 con un totale di 3 presenze, Antonio Rozzi si è raccontato ai microfoni di Calciomercato.it ed ha ripercorso il trasferimento dalla Lazio al Real Madrid, la sua fede e si è espresso anche riguardo il suo futuro nel calcio.

Ho cambiato vita e avevo nel cuore il desiderio di andare a Medjugorje. Sono stato due anni lì. Mi sono avvicinato alla Fede perché ho vissuto un momento molto delicato a Madrid, dovevo affermarmi come calciatore e avevo molta pressione. Non sopportavo più questa situazione. Cercavo la via giusta per mostrare il mio talento però allo stesso tempo c’era tanta sofferenza. Nella fede ho trovato la forza che mi ha portato poi a cambiare. Il pallone mi ha accompagnato anche in questa esperienza.