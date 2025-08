Abodi: "É arrivato il tempo dei fatti...Il nuovo Decreto Sport va in Senato lunedì"

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi si è espresso ai microfoni di Sky Sport riguardo il nuovo Decreto Sport e sulla necessità di modernizzare gli impianti, soprattutto dato che gli Europei maschili 2032 si terranno in Italia, che è candidata ad ospitare anche quelli femminili del 2029.

Abbiamo bisogno di impianti indipendentemente dagli eventi, i Paesi che si sviluppano passano attraverso il miglioramento delle infrastrutture. Noi siamo prigionieri di stadi dell’altro secolo: avendo l’opportunità del 2032, con gli Europei maschili, e del 2029 con quelli femminili (l'Italia è candidata a ospitarli, ndr), è arrivato il tempo dei fatti. Quello delle parole è passato: dobbiamo trasformare quell’eloquenza in fatti operativi, è il senso del lavoro che verrà affidato al commissario, che si occuperà delle strutture per il 2032 e a questo punto del 2029. È uno degli effetti del decreto Sport, avrà poteri significativi: non sarà invadente, ma incisivo, lavorerà con i sindaci e si metterà al servizio dei privati per far sì che le risorse private possano essere utilizzate per avere finalmente quello che vogliamo da decenni: stadi moderni, accessibili, umani, tecnologicamente avanzati. Non è difficile: gli altri l’hanno fatto, ora tocca a noi.