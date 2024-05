SERIE A | 3 punti importanti per il Frosinone, pari in Udinese-Empoli. Sassuolo retrocesso in B

Si sono chiuse da pochi minuti le due gare in programma alle ore 15:00 di questa domenica di Serie A. Dopo la vittoria per 0-2 del Cagliari in casa del Sassuolo, arrivata alle ore 12:30, con la matematica salvezza da parte della squadra rossoblù, si sono concluse le gare che vedevano affrontarsi Monza-Frosinone e Udinese-Empoli, importanti per la lotta salvezza.

Monza-Frosinone 0-1: la classifica aggiornata dopo la vittoria degli ospiti

In casa del Monza, il Frosinone conquista tre punti importantissimi in chiave salvezza. La sfida, terminata 0-1 per la squadra ospite, è stata decisa dall'attaccante del Frosinone Cheddira, in gol dopo appena nove minuti dall'inizio della sfida.

Il Monza resta al 12esimo posto con 45 punti, mentre il Frosinone di Eusebio Di Francesco sale a quota 35 punti, portandosi a +2 sul terz'ultimo posto ad una giornata del termine del campionato.

Udinese-Empoli 1-1: la partita e la situazione in classifica

Nel match tra Udinese ed Empoli succede tutto nel finale. Al 90esimo sono gli ospiti a portarsi in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato dall'ex Milan Niang ma, a pochi secondo dalla fine dei minuti di recupero, l'arbitro Guida, dopo aver rivisto l'episodio al V.A.R., ha concesso il calcio di rigore questa volta per i padroni di casa. E' Samardzic a trasformare per i bianconeri, con la sfida che si conclude in parità, 1-1.

Pareggio che porta l'Udinese a quota 34 punti, al 17esimo posto, proprio a +1 sull'Empoli terz'ultimo in classifica. Nell'ultima giornata di campionato, l'Udinese sarà di scena in casa del Frosinone, mentre l'Empoli ospiterà la Roma in Toscana.

Con questi due risultati delle gare alle ore 15:00 e la sconfitta interna contro il Cagliari, il Sassuolo è la seconda squadra, dopo la Salernitana, matematicamente retrocessa in Serie B.