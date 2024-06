Il Messaggero | Lazio, ecco il nuovo staff di Baroni. Confermate le date di Auronzo

Il nuovo tecnico Baroni tornerà presto a Formello, per problemi famigliari non si è ancora calato appieno nella nuova avventura, ma è in costante contatto telefonico con la Lazio. Si porterà dietro cinque collaboratori oltre lo storico vice Del Rosso: Lami (collaboratore tecnico), Di Pasquale e Luigi Sassanelli (per i portieri), e i preparatori atletici Giovanni De Luca e Federico Di Dio. Ha già deciso che lascerà immacolate le date già programmate (11-22 luglio) del ritiro ad Auronzo, dove due settimane fa il team manager Derkum e l'agronomo biancoceleste hanno già sondato lo stato del campo Zandegiacomo. Solo un'iniezione di fantasia dal mercato potrà renderlo di nuovo magico.