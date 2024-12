Torchia (Ag. Rugani): "Baroni allenatore fatto e finito. Daniele è alle prese con…"

Questa sera alle ore 21:00 andrà in scena ad Amsterdam la sfida tra Ajax e Lazio, valevole per la sesta giornata di questa prima fase di Uefa Europa League. Ieri in conferenza stampa i due allenatori non hanno rivelato troppo sulle possibili scelte di formazione indicando però che qualche cambio potrà esserci.

Intervenuto ai microfoni di TMW, l'agente di Daniele Rugani, trasferitosi da poco agli ordini di Farioli in Olanda, ha parlato della sfida di questa sera tra biancocelesti e Godenzonen.

Rugani - Depositphotos

