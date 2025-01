"Aileven", al via la rivoluzione dell’intrattenimento sportivo interconnesso

Una piattaforma innovativa che ridefinisce il concetto di intrattenimento per gli appassionati di sport. Aileven, grazie alla combinazione di big data, intelligenza artificiale e meccaniche di gioco immersive, crea un ecosistema unico che unisce esperienze on-line e off-line in modo totalmente integrato.

Come funziona Aileven: tra calcio, innovazione e strategia

Il cuore del progetto è un avvincente gioco da tavolo che riproduce il campo di calcio, dove robot calciatori si muovono strategicamente in base a carte e gettoni che rappresentano abilità come difesa, passaggi e tiri. Aileven è molto più di un semplice board game: è il punto di incontro tra mondo fisico e digitale.

Attraverso un’applicazione collegata, i giocatori ricevono un set iniziale di asset digitali, che possono essere utilizzati sia nel gioco da tavolo che nelle modalità Fantasy e Live del gioco digitale. Questi asset crescono in valore e unicità grazie alle performance reali dei giocatori e alla gestione strategica del Virtual Trainer, creando una dimensione inedita di trading sportivo.

Aileven: l’ecosistema che cambia il modo di vivere lo sport

L’approccio rivoluzionario di Aileven si basa su una doppia innovazione: la continuità tra gioco fisico e digitale e la valorizzazione degli asset attraverso i Big Data, rendendo ogni sessione di gioco un’esperienza personalizzata e interattiva.

Con Aileven, il calcio diventa un gioco da tavolo, un manageriale, un Fantasy e un trading game, tutto in uno. Una piattaforma che offre un modo esclusivo per vivere lo sport e condividerlo con gli amici.