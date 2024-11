Lazio, quanti soldi dall'Europa League: l'introito del club

E' il giorno di Lazio-Porto, stasera, ore 21, allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena la quarta giornata di questa Europa League. Competizione che la Lazio sta affrontando con grande impegno e dedizione unica. La squadra di mister Baroni cercherà di proseguire la striscia positiva di 9 punti in 3 partite, un punteggio pieno che sta facendo la storia del club per quello che riguarda le prestazioni in Europa. A parte la soddisfazione per vittorie, punti e bel gioco, 3 punti cardini nell'attuale Lazio di Baroni, c'è un altro lato che deve parecchio interessare, ovvero gli introiti che derivano dai successi europei. Il Corriere dello Sport fa emergere le cifre che finora la Lazio di Lotito sta guadagnando dal percorso europeo.

Il dato sui guadagni in Europa

La Lazio con questo avvio a punteggio pieno ha già incassato 1 milione e 350 mila euro, ovvero un'entrata di 450mila euro a vittoria. Chi si piazzerà tra le prime otto incasserà 600mila euro. Ogni posizione della classifica vale 75mila euro, quindi il vincitore della competizione intascherà 2,7 milioni (sono 36 posizioni). Aggiungendo i 600mila della qualificazione, il totale è di 3,3 milioni, a cui bisogna aggiungere la somma finale delle vittorie o dei pareggi. Quest'anno il nuovo format sembra portare una maggiore canalizzazione di denaro che non può che essere uno stimolo per i club.

Le probabili formazioni di Lazio-Porto

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Vecino, Guendouzi; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Porto (4-2-3-1): Diogo Costa; Martim, Djalò, Perez, Moura; Varela, Gonzalez; Pepe, Vieira, Galeno; Omorodion. All: Bruno.