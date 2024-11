Il Messaggero | stasera test contro una big europea: la vittoria vale la qualificazione?

Stasera la Lazio sfiderà allo Stato Olimpico di Roma dal 2021 il Porto, allenato al mister italiano Farioli. Sarà una sfida, non solo attesa da tutti i tifosi, ma anche piuttosto combattuta però due squadre che, in questo periodo, stanno perseguendo i loro obiettivi in maniera determinata. Anche il Porto, come i biancocelesti, sta facendo un ottimo percorso e non perde da 8 partite, la Lazio avrà l’occasione di giocare una partita con una B d’Europa e lo farà davanti ai propri tifosi, nonostante la squalifica dei Gate 48 e 49 della curva Nord di cui sicuramente si sentirà mancanza.

Lazio e “prova del nove”

Contro il Porto sarà una vera e propria “prova del nove“. Nove sono i punti della Lazio raccolti nelle tre partite di Europa Europa League contro Dynamo Kiev, Nizza e Twente e che valgono il primo posto nella classifica europea. Nove volte il Porto ha incrociato squadre italiane, in sette ha vinto e la Lazio lo aveva già affrontato nel febbraio 2022 ai sedicesimi guidata da mister Sarri. Nove sono i goal segnati in Europa League dai biancocelesti, miglior attacco anche di questo palcoscenico. Nove, oltretutto, sono anche le reti collezionate da Baroni con i cambi in questa stagione e quelle centrate negli ultimi 15 minuti del secondo tempo, a testimonianza della capacità di saper sfruttare un organico intero. Infine, nove sono le presenze del terzino sinistro Nuno Tavares che, dopo il primato di otto assist in campionato, ricerca un’occasione anche in Europa, come dichiarato in conferenza stampa ieri. Oltretutto, vincere contro il Porto, per la Lazio vorrebbe dire dimostrare veramente la capacità di ottenere una vittoria contro una big europea che ancora non è arrivata nel percorso europeo di biancocelesti e segnerebbe l’ultimo step di questo nuovo ciclo. Impari Hosk la nona qualificazione dal 1999, considerando gli amari preliminari 2015-2016 nel calcolo.

