Cioffi a Radio Sei: “Baroni non mi ha sorpreso, col Porto partita aperta. Dia? In pochi ci avrebbero scommesso

Oggi la Lazio affronterà una big europea: il Porto allenato da Farioli. Si tratta di un periodo molto positivo per la Lazio che ha conseguito otto vittorie e stasera andrà alla ricerca della nona, con il solito gioco brillante, entusiasmante e in grado di coinvolgere un organico intero in mattinata, l’ex tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi, è intervenuto ai microfoni di radio sei per parlare del momento speciale vissuto dalla Lazio, anticipando i temi della sfida odierna contro i portoghesi.

