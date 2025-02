PAGELLE | Venezia-Lazio: Noslin bocciato, Belahyane promosso. Ma che errore Dia

Le pagelle di Venezia - Lazio

MANDAS 6 Un intervento su Oristanio in tuffo, diversi brividi in uscita e poca precisione con i piedi, per essere l'esordio in campionato può andare bene.

MARUSIC 5,5 Non commette errori grossolani ma non si ricorda nemmeno qualcosa di positivo sia a destra che a sinistra.

GILA 5,5 E' diventato una colonna di questa squadra ma prima smette certi eccessi di confidenza e meglio è per la Lazio e per la sua carriera.

ROMAGNOLI 6 Essere il migliore della difesa non è complicato, rispetto ai suoi compagni è attento e non commette ingenue sbavature.

NUNO TAVARES 5 Gli basta una accelerazione per creare il panico, peccato sia l'unica con il Venezia che lo bracca. In mezzo una quantità infinita di palloni regalati agli avversari.

GUENDOUZI 6 Si sgola con tutti i compagni appena hanno qualche momento di leggerezza, ad averne di più di giocatori con la sua tempra.

DELE-BASHIRU 5,5 Fatica ad ingranare in mediana andando ogni volta a cercare gli spazi lungo la fascia. Chiede il cambio per un colpo alla caviglia.

dal 40’ Belahyane 6 Ha geometrie e verticalizzazioni, ossigeno per questa squadra ma non è il pomeriggio adatto non per colpa sua.

ISAKSEN 6 L'iniziativa e la voglia non manca, vuole replicare le ultime prestazioni ma si infrange ogni volta sull'ultimo avversario.

DIA 5,5 L'errore davanti Stankovic è grave, per una punta è inaccettabile nonostante sprechi tanta lucidità in giro per il campo.

dal 84’ Tchaouna SV

ZACCAGNI 6 Esagera in certe azioni ma almeno prova a fare qualcosa, del reparto avanzato è il migliore.

NOSLIN 5 Occasione sprecata per l'olandese, occorre fare una valutazione su quale sia il ruolo più adatto a lui perchè da centravanti fa enorme fatica.

dal 55’ Pedro 5 Doveva essere il jolly per dare linfa nuova alla squadra, il suo ingresso invece è impercettibile.

La pagella di Baroni

ALL. BARONI 5 Una Lazio irriconoscibile, saranno i pensieri per i prossimi impegni o una preparazione sbagliata ma non cambia la sostanza. Un pareggio inutile contro un avversario volenteroso ma troppo inferiore.