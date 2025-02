Baroni a LSC:”Non una bella Lazio, ma una partita sporca. Su Dele-Bashiru…”

Finisce a reti inviolate il primo tempo allo Stadio Pier Luigi Penzo, con il punteggio di 0-0 tra Venezia e Lazio. Nonostante il ritmo combattuto, la partita ha visto una grande opportunità sprecata da Boulaye Dia, che ha avuto

l’occasione di portare in vantaggio la sua squadra, ma non è riuscito a concretizzare. La Lazio, tuttavia, ha dovuto fare i conti con un imprevisto: Dele Bashiru è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio, lasciando la squadra in difficoltà nel centrocampo e lasciando il posto al nuovo acquisto, Belahyane.

Secondo tempo Lazio-Venezia

Nella ripresa, nonostante i tentativi di entrambe le squadre, il punteggio rimane invariato sullo 0-0. La Lazio e il Venezia non riescono a sbloccare il risultato, e la squadra di Mister Baroni, pur lottando, non riesce a portare a casa i tre punti tanto sperati, un risultato che avrebbe avuto un’importanza fondamentale per la classifica. Di seguito, le dichiarazioni di Baroni a fine partita a Lazio Style Channel:

Sulla partita, la prestazione della squadra e l’infortunio di Dele-Bashiru