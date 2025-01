La Top 11 della giornata di Europa League: c'è un biancoceleste

Nella giornata di ieri si è concluso il settimo turno di questa prima fase di Europa League: con la vittoria ottenuta contro la Real Sociedad, la Lazio si è assicurata il passaggio diretto agli ottavi ed ha quasi archiviato il primo posto in classifica. Baroni ha studiato perfettamente lo stile di gioco degli spagnoli ed ha ingabbiato Zubimendi, fonte di gioco della squadra allenata da Alguacil. Giovedì prossimo i biancocelesti affronteranno il Braga in Portogallo: Zaccagni e Rovella non ci saranno per squalifica, entrambi saranno a disposizione dagli ottavi in poi. WhoScored ha stilato la Top 11 di giornata e negli undici si nota la presenza di un calciatore della Lazio.

Il calciatore della Lazio presente nella Top 11 di Europa League

Il giocatore in questione è proprio Nuno Tavares: per quasi un tempo di gioco è stato un spina nel fianco sulla sinistra, entrando di fatto nelle azioni dei tre i gol della Lazio. E' suo l'assist per il Taty Castellanos, siamo arrivati a quota nove in stagione considerando tutte le competizioni. E' stato costretto ad uscire dal campo per un infortunio muscolare, la speranza di Baroni e dei tifosi è che si sia fermato in tempo. La Lazio vola in Europa League e non intende fermarsi.

Europa League, la Top 11 della settima giornata