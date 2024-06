Lazio, senti Pedro: "Giocherò un altro anno alla Lazio. Non vedo l'ora di iniziare il ritiro"

Il reparto offensivo è stato uno dei tanti punti deboli della scorsa stagione: soltanto 35 sono stati i gol realizzati dagli attaccanti della Lazio in tutte le competizioni. Con l'addio di Felipe Anderson, Luis Alberto e Kamada si è persa tanta qualità in fase offensiva e la Lazio dovrà essere brava a ritrovarla nel mercato. In attacco i nomi più vicini sono quelli di Noslin e Tchaouna, ma c'è una situazione da chiarire: il futuro di Pedro. L'attaccante spagnolo il 28 luglio compirà 37 anni e nell'ultima stagione ha realizzato soltanto 3 gol. L'ex Barcellona e Chelsea ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo il suo futuro ai microfoni di El Dia. Queste le sue parole

Pedro chiarisce su un possibile ritorno in Spagna

Di offerte dalla Spagna ce ne sono state alcune. In questo momento però è complicato pensare di trasferirsi. Mi piacerebbe comunque ritirarmi nel mio paese

Il futuro di Pedro