La Lazio continua a muoversi sul mercato per rinforzare l’attacco, dopo le pesanti partenze di Felipe Anderson e Luis Alberto, con le trattative che si sono complicate per Samardzic e Greenwood, Fabiani e Lotito stanno sondando altri profili.

Lazio su Cambiaghi

Come riporta il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il club biancoceleste starebbe prendendo informazioni su Nicolò Cambiaghi, esterno classe 2000 dell’Atalanta, la scorsa stagione in prestito all’Empoli con cui ha collezionato un gol e cinque assist. Tra i club si parlerebbe anche di Matteo Cancellieri, profilo che piace all’Atalanta, il cui cartellino è di proprietà della Lazio. L’attaccante classe 2002 potrebbe rientrare in una eventuale trattativa tra i due club qualora la Lazio decidesse di affondare il colpo per portare Cambiaghi a Roma.

Il post di Di Marzio