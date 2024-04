CdS | Calciomercato, Sissoko aspetta la Lazio. Vata riflette sull'offerta

Non è mai troppo tardi per il calciomercato, specialmente quando si tratta di svincolati. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio valuta Sissoko dello Strasburgo e attende notizie da Rocco Vata del Celtic. Andiamo a conoscerli meglio.

Ibrahima Sissoko

Il mediano francese è stato proposto alla Lazio e ha un identikit che può interessare. Tudor può averlo studiato mentre allenava in Francia, ha 26 anni e gioca nel centrocampo a 4 (3-4-3 o 3-4-2-1). A giugno sarà svincolato e guadagna circa 700mila euro. E' cresciuto nel Brest e gioca nello Strasburgo dal 2018, dopo esser stato acquistato per 2 milioni di euro. Vanta 173 presenze in Ligue 1, non è un centrocampista che segna molto, ma sforna qualche assist e fa valere la sua stazza fisica (1.93 metri). Sissoko era stato seguito anche da Milan, Roma e Bologna, ma il francese aspetta la chiamata della Lazio.

Rocco Vata

Trequartista classe 2005, compirà 19 anni fra pochi giorni. E' in scadenza dopo non aver rinnovato con il Celtic, club che lo ha cresciuto, e sogna il salto in Italia. Può giocare anche come ala, è alto 1.82 ed è figlio d'arte: suo padre Rudi ha giocato per anni proprio nel Celtic. C'è già stato un contatto con Fabiani ed è stata formulata un'offerta. Al Celtic spetterebbe solo un premio formazione di 400mila euro, la famiglia e il calciatore daranno una risposta a breve. Vata è nato in Scozia, ha origini albanesi e gioca nelle giovanili dell'Irlanda. In prima squadra ha collezionato 4 presenze tra l'anno scorso e quest'anno e nella stagione attuale ha segnato nella Coppa di Scozia. Il padre avrebbe preferito che continuasse nel club scozzese, ma il rinnovo non è mai stato chiuso e ora c'è la possibilità di sbarcare in Serie A, con la Lazio si è mossa presentando il suo progetto.