CdS | Luis Alberto a caccia di offerte. E ora decide Tudor

Ieri la squadra ha riposato e Luis Alberto, dopo le dichiarazioni nel post partita di venerdì sera, è andato a rilassarsi con gli amici al Marco Simone Golf. Come riporta il Corriere dello Sport, però, oggi si tornerà a Formello ed è atteso un confronto con Tudor, che dovrà decidere se lasciarlo in panchina contro il Genoa oppure no.

La situazione di Luis Alberto

Il Mago sabato ha parlato con Fabiani, anche se c'era poco da dire o punire (pare non ci saranno multe). A parte modi e tempi sbagliati, ora l'unica soluzione per risolvere la vicenda è trovare una squadra che paghi il suo cartellino. Lotito non fa sconti, figuriamoci regali. Luis aveva annunciato di aver già chiesto la rescissione, ma in realtà era un'intenzione. Si può concordare la cessione perché non ci sono i presupposti per svincolarsi unilateralmente.

Luis Alberto

Servono offerte per far partire il Mago

Fabiani aveva spiegato a Lazio Style che la richiesta di andar via del calciatore era pervenuta dopo l'avvento di Tudor, ma l'entourage del calciatore riferisce un'altra versione: sarebbe stata la società a comunicare la volontà di trovare una soluzione d'uscita a giugno, prima dell'andata della semifinale di Coppa Italia. La You First, agenzia che cura gli interessi di Luis Alberto, assicura di non avere offerte in mano né dal Qatar, né dall'Europa e neppure dal Cadice. Se non arriveranno offerte, il Mago rimarrà a Roma fino al 2028.

Luis Alberto e l'offerta dal Qatar

Eppure, Luis nei giorni scorsi, parlando coi compagni di squadra, avrebbe ipotizzato la possibilità di andare a giocare in un club di Doha a fronte di un ingaggio milionario da 6 milioni o più. Ora sta ai suoi procuratori trovare offerte e presentarle alla società per farlo partire, un po' come successe con Milinkovic.