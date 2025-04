Lazio, Fabiani: “Abbiamo fatto un percorso positivo, ma c’è rammarico. Sul futuro di Baroni…”

Sono passati quasi due giorni dalla partita europea della Lazio, un match unico che i biancocelesti erano riusciti a rimontare, portandosi ad un passo dalla qualificazione in semifinale di Europa League, ma perdendo l’occasione ai rigori. Proprio i tiri dal dischetto sono stati fatali per la Lazio che perde la sua occasione di continuare in Europa e di accedere ad una semifinale europea dopo 23 anni dall’ultima. Non c’è tempo per rammaricarsi, la squadra dovrà rialzarsi e giocare queste ultime sei partite di campionato come delle vere e proprie “finali”. D’altronde, non si può negare l’ottimo e positivo percorso della squadra in Europa quest’anno. Lo conferma anche il ds Fabiani nelle sue ultime dichiarazioni rilasciate al taccuino del quotidiano Il Messaggero.

Le parole di Fabiani a Il Messaggero

Abbiamo fatto un percorso positivo, c’è rammarico, ma non è certo una partita persa ai rigori a farci cambiare allenatore. Ora andiamo avanti, non molliamo nulla e pensiamo a centrare l’obiettivo.

Baroni - LazioPress

Fabiani su Baroni

Fabiani sembra rassicurare l’ambiente circa il futuro di mister Baroni che, già prima di questo match, sembrava incerto, perlomeno questo è quello che si ricavava da alcune voci a Formello (tant’è che si era parlato di alcuni nomi per la panchina come Klose e Gilardino) . Lo stesso Fabiani, a metà marzo, aveva affermato che le somme si sarebbero tirati a giugno e ogni valutazione sarebbe stata rimandata a fine stagione, anche tenendo conto degli obiettivi della Lazio raggiunti eventualmente. Adesso per l’obiettivo europeo è completamente svanito, rimane il campionato e bisognerà fare di tutto Per un buon posizionamento in classifica.