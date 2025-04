Buon compleanno Isaksen! Oggi l’attaccante danese della Lazio compie 24 anni

Oggi, 19 aprile 2025, compie 24 anni l’attaccante biancoceleste Gustav Isaksen. Il calciatore danese è arrivato alla Lazio durante l’estate 2023 e, attualmente, sta disputando la sua seconda stagione con l’aquila sul petto, conseguendo risultati e prestazioni sempre di maggiore livello.

Isaksen prima della Lazio e con la Lazio

Cresciuto nel settore giovanile del Midtjylland, debutta in prima squadra il 25 agosto 2019. Dopo una grande annata in Danimarca, viene acquistato dalla Lazio nell’estate 2023 e debutta subito, sostituendo Felipe Anderson, nel match Lecce-Lazio, valido per la prima giornata di campionato della stagione 2023-2024 con i biancocelesti guidati da mister Sarri. Le soddisfazioni sono arrivate anche con la maglia della sua Nazionale, la Danimarca, che lo ha convocato per la prima volta nel marzo 2024 e che lo ha reso un riferimento importante nel calcio europeo. Ad oggi, ha collezionato 59 presenze e 7 goal con l’aquila sul petto e dimostra, ogni giorno, anche grazie alla fiducia concessa da mister Baroni quest’anno, una crescita esponenziale di grandissimo livello, con prestazioni determinanti e atteggiamento sempre più maturo.