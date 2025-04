Lazio, le condizioni fisiche di Tavares e Castellanos preoccupano: la situazione

Giovedì sera è finito il sogno europeo della Lazio: dopo sei mesi di grandi prestazioni europee, i biancocelesti non sono riusciti, nonostante l’avvenuta rimonta, a frenare i norvegesi che, ai rigori finali, hanno avuto la meglio. Sono tante le cose di cui discutere, ma la squadra adesso deve solo pensare a ricompattarsi e ricominciare dal campionato, dove raggiungere un buon posizionamento in classifica sarà veramente difficile, data la pressione di squadre come Juventus, Bologna, Fiorentina e Roma.

Tavares e Castellanos incerti per Genova

La Lazio deve ripartire senza pensare al passato, poiché mancano solo sei giornate alla fine del campionato e la società ha richiesto la qualificazione in Europa anche per l’anno prossimo. Non c’è tempo da perdere, alle 18 di lunedì, nel giorno di Pasquetta, i biancocelesti scenderanno in campo contro il Genoa, ma ci sono già delle incertezze importanti. Queste riguarderebbero le condizioni fisiche di calciatori come Tavares e Castellanos, entrambi in campo contro il Bodo. Il primo è uscito, fra le lacrime, per l’ennesimo infortunio della stagione. L’argentino, invece, dopo due mesi di stop, è rientrato in campo siglando il primo goal per la rimonta, ma l’errore dal dischetto è probabilmente derivato dalle sue non ottimali condizioni fisiche.

Continua nella prossima pagina