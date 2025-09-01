Calciomercato, si chiude la sessione estiva: tutti i colpi dell'ultimo giorno

Ufficialità e affari mancati

La sessione estiva di calciomercato si è chiusa con diversi movimenti importanti. Hojlund vestirà la maglia del Napoli, Cheddira rinforzerà il Sassuolo, mentre Zaniolo e Zanoli sono approdati all’Udinese. Rabiot è diventato un nuovo giocatore del Milan, Posch è stato ufficializzato dal Como e Sarmiento dalla Cremonese. Non tutte le trattative, però, sono andate a buon fine: Faivre al Verona è sfumato, così come diversi tentativi della Roma, che non è riuscita a chiudere per Baldanzi, George e Pessina. Intanto Sanchez e Dele Alli hanno risolto i propri contratti con Udinese e Como.

Gli ultimi colpi e le sorprese della giornata

Nelle ore finali non sono mancate sorprese e colpi inattesi. Il Cagliari ha riportato Belotti in Serie A dopo l’esperienza al Benfica, mentre Gimenez è rimasto al Milan nonostante le voci di scambio con Dovbyk e la Roma. Movimenti anche all’estero: Nico Gonzalez ha lasciato la Juventus per l’Atletico Madrid e Alexis Sanchez è passato dall’Udinese al Siviglia. Elmas è tornato al Napoli, la Fiorentina ha ufficializzato Lamptey dal Brighton e l’Inter ha definito l’arrivo di Akanji dal Manchester City. Tra i nomi più attesi anche Jamie Vardy, atterrato a Linate per unirsi alla Cremonese, e Raul Albiol, pronto a vestire la maglia del Pisa. Una giornata frenetica che ha confermato il Milan tra i protagonisti, mentre la Lazio è rimasta ferma a causa del blocco imposto dalla Covisoc.