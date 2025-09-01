Oddi: "Una bella Lazio, vogliosa. Felice per Castellanos"
Poker al Verona e grande entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori
Una vittoria senza appelli
All’Olimpico la Lazio ha offerto una prestazione brillante, imponendosi con un netto 4-0 sul Verona. La squadra di Maurizio Sarri ha dominato la gara in lungo e in largo, trovando quattro marcatori diversi: Guendouzi, Zaccagni, Castellanos e Dia. Una serata perfetta, che ha riportato entusiasmo e fiducia in tutto l’ambiente biancoceleste.
Ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha commentato la prova dei biancocelesti.
Queste le sue parole:
Ho visto una bella Lazio, c’è stata voglia di vincere. Ha subito messo la museruola al Verona e dato una risposta convinente a Como. Devo dire che dallo stadio mi sono divertito, ho notato subito la volontà di vincere ed attaccare. Il Verona non è una grande squadra, ma neanche quella che si è visto ieri, è stata messa alle corde, come tutti quanti volevamo. Il Verona ieri è stata come la Lazio è stata a Como.
Castellanos è un buon centravanti. Un giocatore che gioca per la squadra e per se stesso. Ieri ha dimostrato tutto questo, con tanto di rete fatta. Non c’erano dubbi sul fatto che sappia giocare a calcio, è anche abile nel gioco aereo. Sono felice per lui, le critiche alla lunga minano l’autostima, il match di ieri può essere importante. Ha dimostrato di essere un buon giocatore, poi è chiaro che non è un goleador, uno che gioca solo per la porta.