Oddi: "Una bella Lazio, vogliosa. Felice per Castellanos"

Una vittoria senza appelli

All’Olimpico la Lazio ha offerto una prestazione brillante, imponendosi con un netto 4-0 sul Verona. La squadra di Maurizio Sarri ha dominato la gara in lungo e in largo, trovando quattro marcatori diversi: Guendouzi, Zaccagni, Castellanos e Dia. Una serata perfetta, che ha riportato entusiasmo e fiducia in tutto l’ambiente biancoceleste.

Ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha commentato la prova dei biancocelesti.

Queste le sue parole:

Ho visto una bella Lazio, c’è stata voglia di vincere. Ha subito messo la museruola al Verona e dato una risposta convinente a Como. Devo dire che dallo stadio mi sono divertito, ho notato subito la volontà di vincere ed attaccare. Il Verona non è una grande squadra, ma neanche quella che si è visto ieri, è stata messa alle corde, come tutti quanti volevamo. Il Verona ieri è stata come la Lazio è stata a Como.