Il Messaggero | Fabiani monitora e sonda tutti profili nati dopo il 2000

Quanto ha incassato la Lazio dalla cessione di Luis Alberto?

Il mercato biancoceleste, guarda caso, monitora e sonda tutti profili nati dopo il 2000 o giù di lì, al massimo. È questo il progetto affidatogli da Fabiani, pronto alla rivoluzione tecnica dopo gli addii di Kamada, Felipe Anderson e Luis Alberto, «ufficialmente ceduto all'Al-Duhail»> ieri per 10 milioni (il 25% della cifra spetterà al Liverpool). Col Mago vanno via 52 gol e 75 assist in 307 partite («Grazie di tutto», il post), un vero e proprio patrimonio per il reparto offensivo, ma da tempo è già partita la caccia al sostituto. Che sarà un giovane è facile intuirlo, ma il livello deve rapportarsi alle possibilità economiche della Lazio.

Lazio, i nomi del futuro

Colpani e Stengs per ora sono sogni, vista una valutazione di almeno 20 milioni, con l'olandese che ha anche lasciato poche speranze sul futuro: «Credo che al Feyenoord potrò diventare un calciatore più completo-le sue parole a Hand in Hand Magazine - e andare più spesso in porta, è uno dei punti su cui sto lavorando molto». Fabiani però non ha intenzione di mollarlo, può essere inserito Isaksen in uno scambio.

Il Messaggero