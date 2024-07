Diego Gonzalez salta le Olimpiadi con il Paraguay: il motivo

Diego Gonzalez, calciatore che ha aiutato la Primavera prima a salire in Serie A e poi a disputare un campionato di tutto rispetto conclusosi con i playoff, avrebbe dovuto partecipare alle Olimpiadi ma purtroppo non ci sarà.

Il paraguaiano avrebbe dovuto partecipare con la sua Nazionale alla manifestazione sportiva che inizierà a Parigi fra due giorni, ma purtroppo ha subito una lesione muscolare che lo terrà lontano dai campi e dunque da quest'occasione di farsi valere a livello internazionale.

Ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore 21enne sui social, che ha lasciato un messaggio molto triste nelle sue Instagram stories. Di seguito le sue parole:

Prima di tutto voglio ringraziare tutte le persone che mi stanno inviando messaggi di supporto, sono molto triste per ciò che è successo perché avevo molta voglia di partecipare ai giochi olimpici e di aiutare i miei compagni a portare il mio paese il più in alto possibile. Ho sempre sognato di rappresentare la mia amata Albirroja nei tornei importanti, però questa volta purtroppo non mi verrà concesso. So che un giorno il calcio mi darà la rivincita. Ai miei compagni auguro tutto il meglio, ad ognuno di loro, che sia un torneo spettacolare e di successo. So che daranno la vita in campo per il nostro paese. Forza Paraugay!