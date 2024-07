GdS | Lazio, contatti con Simeone: pronta l'offerta per il Napoli

Con l'arrivo di Marco Baroni la Lazio dovrà trovare il modo di risolvere il problema della scorsa stagione, ovvero i pochi gol messi a segno. Immobile si è fermato a 11 (e nonostante ciò è stato comunque il capocannoniere della squadra), mentre Castellanos a 6. Con la partenza del primo l'idea è quella di puntare sull'argentino e su Noslin, con una gerarchia ancora da decidere.

Le difficoltà in attacco continuano

I test amichevoli durante il ritiro ad Auronzo di Cadore hanno fatto emergere ancora qualche difficoltà in attacco, nonostante il livello modesto delle avversarie. Lo stesso Baroni ha spiegato che i due vanno serviti meglio nella profondità, ma comunque sono due calciatori che gli piacciono perché si muovono bene e sanno tirare.

Nuovo centravanti per la Lazio? Si pensa a Simeone

La società sul mercato sembra propensa a cercare più un trequartista che una punta, ma considerando che Noslin può tornare utile sulla trequarti non è da escludere un cambio di rotta. Ecco perché sono ripresi i contatti con l'entourage di Giovanni Simeone: il figlio d'arte ha intenzione di lasciare il Napoli e il club partenopeo è disposto a farlo partire per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. L'intesa può trovarsi intorno ai 12 e la Lazio ci sta pensando seriamente. In alternativa, potrebbero riaprirsi le porte per Dia.