CorSera | Lazio, con il Mago la Champions non è impossibile

La Lazio adesso è sesta e si è avvicinata alla zona Europa League, ma in realtà, anche alla Champions League, visto che è distante solo tre punti (con Roma e Atalanta che devono ancora recuperare).

Il futuro di Luis Alberto e Kamada

Per completare la rimonta servirebbe un miracolo, o forse una magia. Può riuscirci solo il Mago Luis Alberto, decisivo venerdì contro il Genoa. Lo spagnolo ha mandato un messaggio chiaro ai tifosi: ha realizzato il suo quinto gol in campionato (tutti in trasferta) e poi ha indicato lo stemma sulla maglia. Il tutto dopo che solo una settimana prima aveva annunciato in diretta tv di voler andare via, dichiarazione che a questo punto non dovrebbe preoccupare più di tanto. Lo stesso vale per Kamada, che ieri ai media giapponesi ha dichiarato che ancora non ha scelto nulla, ma sente la fiducia di Tudor e di essere adatto al suo gioco.

Luis Alberto

Il calendario della Lazio

Prima delle dimissioni di Sarri, la Lazio occupava il nono posto e aveva perso 4 delle ultime 5 partite vincendone una sola. Da quel momento il trend si è invertito, conquistando i tre punti in quattro occasioni e perdendo solo il derby. Da qui in avanti, inoltre, il calendario sarà favorevole. La Lazio affronterà solo squadre della parte destra della classifica, più l'Inter alla penultima giornata che probabilmente avrà già vinto il titolo.

Le parole di Lotito

Ieri il presidente Lotito ha provato a trasmettere serenità rilasciando dichiarazioni a Notizie.com: “Rescindere il contratto di Luis Alberto è impossibile. Ha anche segnato il gol, forse quel che ha detto è stato mal interpretato. Ha un contratto e io non caccio né inchiodo nessuno. Ad ora non ci sono offerte, ma non mi fascio la testa.”

