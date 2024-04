Lazio, Saná Fernandes dopo il rinnovo: "Molto grato per la fiducia. E' solo l'inizio" | FOTO

Giornata importante per un calciatore della Lazio Primavera. Quest'oggi, attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Lazio, è stato annunciato il rinnovo di contratto, per i prossimi quattro anni, di Saná Fernandes.

Lazio, la felicità di Saná Fernandes sui social per il rinnovo di contratto

Il calciatore della Lazio Primavera, dopo l'annuncio ufficiale del rinnovo, ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram un post, in cui viene ripreso durante la firma. Le immagini sono accompagnate dal messaggio:

“Felicissimo di rimanere legato alla S.S. Lazio e desideroso di continuare a migliorare ogni giorno. Sono molto grato per la fiducia riposta in me, e innanzitutto grazie a Dio e alla mia famiglia e a tutti quelli che fanno il tifo per me. Andiamo avanti lavorando sodo con umiltà. E' solo l'inizio”.

Rinnovo Saná Fernandes, il comunicato della Lazio

Il comunicato ufficiale, pubblicato sul sito della Lazio, che annuncia il rinnovo di contratto per Saná Fernandes: