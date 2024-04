SERIE A | L'Inter vince in rimonta contro l'Udinese: decisivo Frattesi nel recupero

Si conclude un'altra giornata di Serie A. Come settimana scorsa, anche quest'oggi ha chiuso il turno l'Inter capolista. Quest'oggi, nella 31esima giornata, i nerazzurri erano impegnati in trasferta contro l'Udinese. La prima frazione di gioco si è conclusa con i padroni di casa in vantaggio, grazie alla rete di Samardžić. Nella ripresa, la squadra di Inzaghi ha prima pareggiato con il calcio di rigore trasformato da Çalhanoğlu, per poi passare in vantaggio nei minuti di recupero con Frattesi.

Altri tre punti importanti per l'Inter, che sale così a quota 82 punti, tornando a +14 sul Milan secondo. L'Udinese invece, in piena lotta salvezza, resta a 28 punti, con soli due punti in più rispetto al Frosinone terz'ultimo.

Serie A, i risultati della 31° giornata di campionato

Oltre al successo di questa sera da parte dell'Inter, in questo turno di campionato hanno conquistato i tre punti anche: Milan (3-0 a San Siro contro il Lecce), Roma (1-0 nel derby contro la Lazio), Empoli (3-2 interno contro il Torino), Napoli (2-4 in casa del Napoli), Cagliari (2-1 in rimonta contro l'Atalanta), Genoa (1-2 a Verona contro l'Hellas) e Juventus (1-0 contro la Fiorentina). Solamente due sono state le gare terminate in parità: Salernitana-Sassuolo 2-2 e Frosinone-Bologna 0-0.

La classifica di Serie A dopo la 31° giornata

Inter 82 punti Milan 68 punti Juventus 62 punti Bologna 58 punti Roma 55 punti Atalanta 50 punti* Napoli 48 punti LAZIO 46 punti Torino 44 punti Fiorentina 43 punti* Monza 42 punti Genoa 38 punti Cagliari 30 punti Lecce 29 punti Udinese 28 punti Empoli 28 punti Hellas Verona 27 punti Frosinone 26 punti Sassuolo 25 punti Salernitana 15 punti

Le squadre con l'asterisco (*) hanno una partita in meno.