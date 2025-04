Marcolin: “È un derby che vale molto per l’Europa. Ecco come ci arriva la Lazio”

E’ tutto pronto, questa sera alle 20:45 andrà in scena la stracittadina tra Lazio e Roma: le due squadre sono in piena lotta per un posto in Europa e la sfida di oggi in quest’ottica sarà molto importante. Direttamente dall’evento di Padel, Dario Marcolin ha espresso il suo pensiero sul derby della Capitale. Queste le sue dichiarazioni

Le parole di Dario Marcolin sul derby tra Lazio e Roma

Io e Vincent abbiamo fatto proprio ieri il conteggio sui derby di calcio giocati, insieme arriviamo a 23, dunque abbiamo il polso su questa partita. È difficile fare pronostici, è un derby che vale molto per l’Europa e questo è lo stimolo più grande. La Roma arriva da un momento molto positivo, la Lazio si è ripresa con l’Atalanta anche se ha lasciato qualcosa in Europa. Però poi in quella partita lì conta sicuramente l’approccio, i primi 20 minuti soprattutto, con la cattiveria e la personalità che ci si mette. Poi dopo viene il gioco palla a terra. È una partita da giocare innanzitutto con la testa e poi con il fisico.

Il video