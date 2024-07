Calciomercato Lazio, il punto di Alfredo Pedullà su Greenwood e Tavares: questa la situazione

Domani inizierà il raduno a Formello della nuova Lazio guidata da Marco Baroni: il tecnico parlerà per la prima volta da allenatore biancoceleste in conferenza stampa alle ore 12:00. Dopo gli acquisti di Noslin, Tchaouna e Dele-Bashiru, la Lazio sembra seguire con molta attenzione due piste di mercato: Mason Greenwood e Nuno Tavares. Per quanto riguarda il terzino di proprietà dell'Arsenal, dall'Inghilterra sono arrivate voci di una chiusura imminente: l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione, fornendo anche un aggiornamento su Greenwood. Queste le sue parole

Depositphotos

Il punto di Pedullà sulla trattativa Tavares

La Lazio vuole prendere un terzino sinistro, avrebbe potuto prendere Cabal ma – come raccontato nei giorni scorsi – il Verona non aspetta più, visto che sul ragazzo colombiano c’è anche il Rennes. La pista Tavares, specialista dell’Arsenal, va tenuta in considerazione: è stato proposto, piace, ma la Lazio non intende spendere i 10 milioni chiesti visto che la scadenza del contratto è dietro l’angolo. Quindi non siamo in chiusura, come hanno raccontato fonti inglesi nel pomeriggio, ma si può chiudere a determinate condizioni.

L'aggiornamento sulla trattativa Greenwood