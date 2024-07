Calciomercato, dalla Spagna sicuri: "La Lazio su un terzino del Real Madrid"

La Lazio sta operando sul mercato e dopo aver quasi sistemato il reparto offensivo è il turno di quello difensivo, più precisamente la zona dei terzini. Le ultime indiscrezioni vedono la società andare forte su Tavares dell'Arsenal, ma dalla Spagna rimbalza un altro nome.

Lazio sul terzino del Real Madrid

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, la Lazio sarebbe intenzionata a portare a Roma Rafael Obrador, terzino sinistro delle giovanili del Real Madrid. Il 20enne è già pronto a lasciare i Blancos per fare il grande salto e si incastrerebbe a perfezione con le esigenze della Lazio, alla ricerca di un terzino sinistro da regalare a Baroni, che domani parlerà nella sua prima conferenza stampa da tecnico biancoceleste.

Non solo Lazio: altri due club su Obrador

La Lazio però non è l'unico club interessato a Obrador. Sul classe 2004 si stanno informando anche l'Espanyol e il Las Palmas, dunque si tratterebbe di una corsa a tre. Il club madrileno è disposto a lasciarlo partire, consapevole del fatto che sarà difficile trovargli spazio in prima squadra, ma a determinate condizioni. Il contratto di Obrador scade nel 2025 e per agevolare le trattative il Real potrebbe anche aprire alla possibilità della vendita del 50% dei diritti, una formula che, come informa AS, è diventata un mantra negli ultimi anni.