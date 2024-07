Calendario 2024-2025, il girone di ritorno della Lazio

Lunedì ci sarà a Formello la conferenza stampa di presentazione di Marco Baroni, con il tecnico ex Hellas pronto a guidare i suoi in vista di una stagione che vedrà i biancocelesti impegnati tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Non è facile fare previsioni su quella che sarà la stagione della Lazio, che ha visto nel corso di quest’estate perdere certezze quali Luis Alberto e Felipe Anderson, sostituite da calciatori che si giocheranno a Roma la tappa più importante della loro carriera sin qui. Una delle incognite stagionali riguarderà il cammino di Immobile e compagni in Europa League: dopo la più che positiva parentesi di Champions League della scorsa annata, la Lazio spera di disputare un Europa League di livello, dopo annate deludenti sotto questo punto di vista.

Il calendario



Per le sorti europee della Lazio, decisiva potrebbe essere la seconda parte di stagione, con i biancocelesti che inizieranno il girone di ritorno dopo il derby contro la Roma di Daniele De Rossi. Al giro di boa gli uomini di Baroni inizieranno affrontando il Como all’Olimpico, per un match seguito dalla trasferta di Verona e e dalla sfida casalinga alla Fiorentina. Tra la 23esima e la 27esima arriverà un ciclo di gare piuttosto insidiose per capire le ambizioni dei biancocelesti: iniziando dalla trasferta di Cagliari e dalla sfida casalinga al Monza, Zaccagni e compagni saranno poi impegnati a Roma contro il Napoli, per poi giocare in trasferta a Venezia prima di arrrontare a San Siro il Milan di Fonseca.

Il ciclo finale

Dopo questo crocevia importante, pronte le sfide contro Udinese, Bologna e Torino: all’Olimpico quelle contro i bianconeri e i granata, al Dall’Ara invece contro la squadra di Vincenzo Italiano. Trentunesima e trentaduesima metteranno invece la Lazio di fronte alla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta e al derby di ritorno, prima di un ciclo di tre gare che vedrà i biancocelesti impegnati a Genoa, in casa con il Parma, e al Castellani di Empoli. Particolarmente spinoso il finale di stagione, quando gli uomini di Baroni cercheranno di portare a casa un piazzamento europeo: sfida casalinga alla Juventus alla trentaseiesima, trasferta di San Siro contro l’Inter di Inzaghi, per poi chiudere il proprio campionato all’Olimpico contro il Lecce. Il ritiro della Lazio si avvicina, in preparazione di una stagione ad oggi difficile da decifrare, con l’Europa come obiettivo ai nastri di partenza.