Lazio verso un traguardo storico: in palio una semifinale europea che manca da troppi anni

Tutto è pronto per l’importantissima storica sfida di stasera: Bodo Glimt-Lazio. I biancocelesti sono arrivati martedì in Norvegia e appaiono più determinati che mai, nonostante le condizioni climatiche avverse, cioè le temperature sotto lo zero e la copiosa neve che si abbatte sui campi. Niente può distogliere la squadra dal più grande obiettivo di quest’anno: arrivare in fondo in Europa League.

In palio un traguardo storico

Questa è una settimana cruciale per la Lazio che si giocherà tanto di una stagione lunga e complessa. Proprio poco prima del derby di ritorno che si disputerà domenica, stasera la Lazio affronterà il Bodo per la prima delle due sfide che verranno per i quarti di finale di Europa League. Ormai è noto a tutti: l’obiettivo è arrivare fino in fondo a questa competizione, facendo un passo alla volta. Il primo sarebbe comunque storico perché i biancocelesti sono arrivati soltanto tre volte in una semifinale europea.

L’ultima semifinale europea della Lazio

Come riporta l’edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport, l’ultima semifinale europea disputata dalla Lazio risale a 22 anni fa (stagione 2002-2003: il cammino della squadra allenata da Mancini finì proprio nella semifinale di Coppa Uefa contro il Porto di Mourinho), mentre nei due precedenti con Eriksson arrivarono altrettante finali, una di Uefa persa con l’Inter nel 1998 e una di Coppa delle Coppe vinta l’anno dopo contro il Maiorca. Anche il patron, a più di 4000 km di distanza, sembra determinato a supportare la squadra e a credere in quello che sarebbe il miglior traguardo dell’era Lotito.