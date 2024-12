Risparmio Casa dà il via al concorso "Tifa e Vinci"

Risparmio Casa dà il via ad un nuovo concorso destinato a tutti i tifosi della Lazio. Dal 16 al 23 dicembre sarà possibile partecipare gratuitamente via Web a “Tifa e Vinci” per conquistare bellissimi premi. Il concorso è riservato ai possessori di Carta Fedeltà Risparmio Casa. Se ancora non hai sottoscritto la tua carta fedeltà, clicca qui per richiederla.

Per partecipare al concorso basterà inserire i propri dati sul portale ufficiale, tra cui Nome, Coglione, Data di nascita, Telefono, E-Mail e Numero della tua Carta Fedeltà Risparmio Casa con annessa foto o scansione della tessera, premere su “Invia Dati” ed infine fornire i consensi alla privacy richiesti. Fatti questi passaggi sarà possibile partecipare all’estrazione dei premi.

Si precisa che:

Ogni destinatario potrà partecipare una sola volta. Ogni numero di Carta Fedeltà può essere usato una sola volta.

I dati inseriti al momento della partecipazione del concorso dovranno corrispondere a verità e non dovranno essere di fantasia o pseudonimi: in caso di non corrispondenza tra i dati forniti all’atto della partecipazione ed i documenti necessari per la conferma di vincita, la vincita non potrà essere validata.

Assegnazione dei Premi

Il sistema risponderà automaticamente, comunicando a video l’eventuale vincita tra tutte le giocate pervenute in modo assolutamente randomico. Il sistema è stato programmato per assegnare, con criterio di casualità, i complessivi n. 9 premi in palio (paragrafo “Premi Instant Win”) nel corso dell’intero periodo previsto per la partecipazione.

Comunicazione e convalida della vincita

Il consumatore scoprirà istantaneamente l’esito della giocata perché riceverà un messaggio a video e, in caso di vincita, il premio vinto. Per convalidare la vincita si dovrà inviare, entro e non oltre 5 giorni di calendario dalla data di vincita, esclusivamente via e-mail all’indirizzo [email protected]

- La foto/scansione del proprio documento d’identità (in corso di validità, fronte-retro).

Solo previa verifica della partecipazione vincente, l’utente riceverà il premio al recapito fornito in sede di registrazione.