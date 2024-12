Lazio-Inter, i precedenti di Baroni con i nerazzurri

Serata di gala questa sera allo Stadio Olimpico di Roma, quando alle 20:45 ci sarà il fischio d'inizio della sfida tra Lazio e Inter, che sancirà la conclusione della sedicesima giornata di campionato. Dopo il successo ottenuto ad Amsterdam lo scorso giovedì, gli uomini di Baroni vogliono proseguire sulla scia di quanto fatto fin qui, cercando di difendere l'imbattibilità casalinga maturata in questi primi mesi stagionali. Dall'altra parte arrivano i campioni d'Italia in carica, che prima di cadere in settimana sul campo del Leverkusen, mantenevano un'imbattibilità che proseguiva dallo scorso 28 di settembre. Tante le assenze che contraddistingueranno la gara: squalificato in casa Lazio Valentìn Castellanos, che si aggiunge ai non convocati Romagnoli e Vecino, mentre Inzaghi dovrà fare a meno di Pavard e dell’ex Acerbi.

Il bilancio

Nell'ottica di una sfida che potrebbe dire tanto delle ambizioni stagionali della squadra di Marco Baroni, proviamo a tracciare un bilancio dei precedenti del tecnico ex Hellas contro l’Inter. Quello di stasera sarà il settimo precedente contro i nerazzurri, dopo le cinque sconfitte e il solo pareggio maturato in occasione dell'ultimo confronto, andato in scena l'ultima giornata dello scorso campionato. Un dato interessante da registrare è quello legato ai risultati arrivati nei primi cinque confronti: nessuna delle sconfitte è arrivata con tre gol di scarto, ma tutte le sfide sono state contraddistinte da vittorie nerazzurre di misura o al massimo con due gol di scarto.

L'unico pareggio a maggio 2024

La soddisfazione più grande è chiaramente arrivata nell'ultima giornata dello scorso campionato, quando il primo tempo del Bentegodi fece registrare quattro reti nei primi 45 minuti di gioco: ad aprire le marcature fu Arnautovic, per una rete resa vana dai successivi gol e assist di Tijjani Noslin, che con ogni probabilità partirà dal primo minuto questa sera. Fu ancora l'austriaco Arnautovic a siglare una rete per i nerazzurri, per il 2-2 finale che chiuse la Serie A delle due squadre: gli scaligeri autori di una miracolosa salvezza, e i nerazzurri campioni d'Italia per la prima volta sotto la guida di Simone Inzaghi.

Vedremo a partire da questa sera se i biancocelesti riusciranno a strappare ulteriori punti su alcune big del campionato: dopo il pareggio casalingo del Milan contro il Genoa e quello della Juventus contro il Venezia, considerando anche la sconfitta della Fiorentina contro il Bologna dell'ex Vincenzo Italiano, quella di stasera potrebbe essere un'ottima opportunità per la Lazio per consolidare la propria posizione nella lotta ad un posto alla prossima Champions League