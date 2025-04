Er Faina: "Serve un mercato più serio. Consiglio a Fabiani?"

Negli ultimi anni, tra meme virali, commenti taglienti e dirette social incendiarie, il nome di Damiano “Er Faina” è diventato sinonimo di opinioni schiette e senza filtri. Nato e cresciuto a Roma, è riuscito a trasformare il suo accento marcato e il suo stile diretto in un vero e proprio marchio di fabbrica. Damiano ha costruito una carriera che oscilla tra polemiche e popolarità. Oggi è uno dei volti di punta di Controcalcio TV, un canale sportivo in diretta su Twitch che offre un'alternativa al commento calcistico tradizionale. In questo spazio, Damiano propone analisi e discussioni appassionate, spesso coinvolgendo ospiti come, ad esempio, l'ex arbitro Luca Marelli. Inoltre, Er Faina è presidente dei Caesar FC nella versione italiana della King League, il torneo calcistico ideato da Gerard Piqué che fonde sport e intrattenimento. In questa veste, Damiano ha ingaggiato giocatori cercando di portare la sua squadra al successo nonostante un inizio difficile. Con milioni di visualizzazioni alle spalle e un seguito solido sui social, Er Faina si conferma una delle personalità più influenti del panorama sportivo e mediatico italiano.

Er Faina

Come giudichi l’eliminazione della Lazio ai rigori contro il Bodo Glimt? È mancata esperienza in quel momento?

“L'eliminazione della Lazio è stata per me una vera sorpresa, soprattutto quando ho visto che avevamo pescato il Bodo. Non pensavo che sarebbe stato facile, ma mi aspettavo comunque che la Lazio potesse passare. Il Bodo, è vero, ha fatto un ottimo percorso, ma se guardiamo alla rosa, parliamo di una squadra che vale 43 milioni. Mi aspettavo sicuramente due partite difficili, ma non avrei mai pensato che la Lazio potesse uscire contro di loro.

L ’eliminazione europea può influire sulla Lazio in campionato? Credi che Baroni saprà motivare la squadra?

“Non sono sicuro che l'eliminazione europea possa influire sul campionato, ma mi auguro di no. Tuttavia, credo che sia stata una batosta significativa per tutto il gruppo squadra.”

La Lazio giocherà contro il Genoa fuori casa. Che partita ti aspetti?

"Quello di Genova non è di certo un campo facile, anzi, è sempre una partita insidiosa. Il Genoa è una squadra che si difende in modo solido, riesce a chiudere ogni spazio e ad annullare le linee di passaggio. La loro organizzazione difensiva è davvero compatta, quindi mi aspetto una sfida molto difficile."

Con il finale di campionato che si avvicina, quali squadre ritieni favorite per ottenere i posti in Europa, e dove vedi la Lazio in questa lotta?

“Per quanto riguarda il finale di campionato, devo ammettere che sono piuttosto pessimista. Non arrivare in Europa sarebbe davvero disastroso per la Lazio. Già facciamo difficoltà a comprare giocatori quando si partecipa alla Champions League, figuriamoci senza competizioni europee. Purtroppo, c'è questa possibilità e, onestamente, mi fa molta paura."

Cosa manca a questa Lazio per ambire davvero a qualcosa di importante?

"A questa Lazio, per ambire a qualcosa di veramente importante, mancano ancora molte cose. Una delle principali è sicuramente un mercato che possa davvero fare la differenza, come fanno altre squadre, anche non le top, ma che comunque riescono a costruire una rosa competitiva. Basta vedere cosa ha fatto la Fiorentina a Gennaio. Sarebbe relativamente semplice, se ci fosse una gestione più mirata e ambiziosa sul mercato."

Della tua squadra dei Cesar, chi consiglieresti a Fabiani per la Lazio?